Os britânicos com a vacinação completa contra a covid-19 que passam férias em Portugal já não precisam de fazer quarentena no regresso ao Reino Unido.

A medida deverá facilitar a retoma turística no Algarve.

Dos 109 voos programados para esta segunda-feira no aeroporto de Faro, três são reforço de ligações com o Reino Unido.

Apesar do levantamento de restrições às viagens turísticas para destinos da lista amarela, como Portugal, os aviões continuam a chegar com poucos passageiros.

Depois de semanas de suspensão, o fim da quarentena obrigatória para quem regresse de Portugal terá sido decisivo para que a Jet 2 retomasse as viagens para o Algarve. Todavia, o movimento no aeroporto de Faro continua muito aquém de um dia típico de verão e os hotéis não estão a ter um registo significativo de novas reservas.

A ocupação em julho deverá rondar os 40 a 50% na maior parte das unidades hoteleiras, com a expectativa de que em agosto possa chegar aos 70% também com a ajuda do mercado nacional.