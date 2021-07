EMA estuda possibilidade de uso do medicamento Kineret para tratar doentes com covid-19

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) está a avaliar o pedido de uso do medicamento Kineret para tratar adultos com sintomas graves de covid-19 e que correm o risco de desenvolver insuficiência respiratória grave.

O Kineret, atualmente autorizado para tratar várias doenças inflamatórias, é um medicamento imunossupressor, ou seja reduz a atividade do sistema imunitário, e a substância ativa que contém, a anakinra, bloqueia a atividade de um "mensageiro químico" no processo imunitário que leva à inflamação.

"Acredita-se que isto também possa ajudar a reduzir a inflamação e os efeitos associados à covid-19", disse a EMA em comunicado.

Existem dois estudos clínicos em andamento que analisam a segurança e eficácia do medicamento em pacientes hospitalizados com covid-19. É através destas investigações e dos dados apresentados no pedido que o regulador europeu irá avaliar o pedido, explica a EMA.

O resultado desta avaliação deverá ser conhecido em outubro.

Veja também: