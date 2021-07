Covid-19. Boris Johnson diz que mais restrições não impedem que o número de mortes aumente

O primeiro-ministro britânico disse esta segunda-feira que Inglaterra chegou a um ponto em que mais restrições não impedem que o número de internamentos e de mortes aumente, apenas adiam o inevitável.

O Reino Unido entrou esta segunda-feira na última fase de desconfinamento. Já não existe a obrigatoriedade do uso de máscara e de distanciamento social, bem como os limites de pessoas em ajuntamentos em espaços abertos ou fechados. As recomendações do governo persistem apenas nos transportes públicos, mas restrições acabam quase todas.

A última fase de desconfinamento avança apesar do país atravessar uma nova vaga de infeções, com cerca de 50 mil casos por dia e com o pico previsto para agosto, que pode chegar a mais de 100 mil infeções diárias.

Os cientistas alertam para os riscos da abertura, numa altura em que o primeiro-ministro Boris Johnson está em quarentena depois de ter contactado com o ministro da Saúde, infetado com covid-19.