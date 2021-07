Acabou a obrigatoriedade do uso de máscara e de distanciamento social, bem como os limites de pessoas em ajuntamentos em espaços abertos ou fechados. As recomendações do governo persistem apenas nos transportes públicos, mas restrições acabam quase todas.

A última fase de desconfinamento avança apesar do país atravessar uma nova vaga de infeções, com cerca de 50 mil casos por dia e com o pico previsto para agosto, que pode chegar a mais de 100 mil infeções diárias.

Os cientistas alertam para os riscos da abertura, numa altura em que o primeiro-ministro Boris Johnson está em quarentena depois de ter contactado com o ministro da Saúde, infetado com covid-19.

As autoridades de saúde justificam a nova fase de desconfinamento com a vacinação completa de quase 70% da população adulta. O Governo tem apelado ao uso do certificado de vacinação para acesso a eventos.