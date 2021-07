Covid-19. Número de casos deverá duplicar até agosto em Portugal

O número de casos da covid-19 deverá duplicar em Portugal até agosto.

A previsão é do Centro Europeu para o Controlo de Doenças (ECDC) que, no entanto, estima que a incidência será pior no resto da Europa.

Na média da União Europeia, a incidência deverá quadruplicar entre as semanas de 2 a 8 de agosto, que deverá passar de 144 casos por 100 mil habitantes para 622 casos.

A incidência do coronavírus em Portugal está em 355 casos por 100 mil habitantes. Para o ECDC, este número poderá subir até aos 643 na semana de 2 a 8 de agosto, atingindo assim o pico da quarta vaga da doença.

Previsões que em nada se parecem com as de outros países. O Chipre, por exemplo deverá ter, nessa mesma semana, quase sete mil casos ativos por 100 mil habitantes. Já Espanha deverá contar com mais de dois mil casos.

Para além das infeções, o estudo aponta também para o aumento da mortalidade. Portugal tinha, na semana passada, nove vítimas mortais da covid-19 por cada milhão de habitantes, um número que poderá subir para 16 na primeira semana de agosto.

Ritmo de vacinação em Portugal vai abrandar nos próximos dias

Depois de duas semanas com valores recorde de vacinação em Portugal, está previsto que o ritmo comece a abrandar devido à redução do stock de vacinas contra a covid-19 no país.

Para além da menor disponibilidade de vacinas, os próprios utentes estão a faltar mais do que nas últimas semanas.

No domingo, no centro de vacinação de Oeiras, em Carnaxide, faltaram cerca de 200 pessoas, a maior parte ia receber a segunda dose.

A modalidade "Casa Aberta" está novamente a funcionar, mas apenas com a vacina da Johnson & Johnson, que é recomendada apenas para homens a partir dos 18 anos e para mulheres com mais de 50 anos.

Apesar do desacelerar na vacinação que se prevê, o objetivo continua a ser os 70% da população com pelo menos uma dose da vacina entre 8 a 15 de agosto, ou seja, daqui a menos de um mês.

Para além disso, a task force espera vacinar a faixa etária entre os 12 e os 18 anos na segunda e terceira semanas de agosto, uma proposta que está a ser analisada pela Direção-Geral de Saúde.