Covid-19. Número de casos volta a disparar em vários países europeus 

O número de casos de covid-19 voltou a disparar em vários países europeus, devido à variante Delta. No entanto, por causa da vacinação, os efeitos nos hospitais são menos graves.

Em França, o aumento do número de infeções é algo nunca visto até agora. O Governo está preocupado com o ritmo de transmissão e preparado para um eventual recuo no desconfinamento.

Para promover a vacinação no país, vai começar a ser necessário apresentar o passe sanitário para entrar em espaços culturais, como museus ou cinemas, em bares e restaurantes.

Inglaterra também vai exigir, a partir de setembro, o certificado de vacinação para entrar em discotecas. O anúncio foi feito horas depois de os estabelecimentos de diversão noturna terem reaberto e de terem sido levantadas a maior parte das restrições no país.

Já em Espanha, o Governo espera que o aumento de casos nos últimos dias não tenha grande impacto na campanha turística do país, mas os números não são animadores.