Dois meses depois, especialistas e políticos voltaram a reunir-se no Infarmed para fazer o ponto de situação sobre a evolução pandemia em Portugal.

Os peritos defendem a aplicação de um plano de quatro fases para a redução gradual das restrições atualmente em vigor.

Sugerem a evolução das medidas de restrição de acordo com a taxa de vacinação contra a covid-19 e insistem na importância do controlo de fronteiras e da ventilação dos espaços para evitar recuos no outono/inverno.

A ventilação/climatização adequada dos espaços, o uso do certificado digital e a autoavaliação de risco são as três regras a aplicar em qualquer dos quatro níveis definidos de acordo com a taxa de vacinação, sendo que para os valores atuais (cerca de 60%) se aplica o nível 1.

Quando se evoluir para o nível seguinte na taxa de vacinação, os especialistas admitem que a máscara pode deixar de ser usada em ambientes exteriores se se puder manter a distância física.

