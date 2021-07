Covid-19. Vacinação de adolescentes entre os 12 e os 16 anos começa este sábado na Madeira

Na Madeira, a vacinação dos adolescentes entre os 12 e os 16 anos começa este sábado num 'open day'.

As autoridades regionais optaram por não seguir as recomendações da Direção-Geral da Saúde e, por isso, as vacinas contra covid-19 estarão disponíveis para esta faixa etária e sem limitações. Mas a última palavra cabe sempre aos pais.

As autoridades regionais sabem que o sucesso da campanha de vacinação contra a covid-19 depende da adesão das famílias, mas insistem que o controlo da pandemia passa por ter os jovens em idade escolar protegidos antes do início do ano letivo em setembro.

O governo regional da Madeira garante que tem autonomia suficiente para avançar com a vacinação e lembra que segue as orientações da Agência Europeia do Medicamento. As crianças e adolescentes até aos 16 anos serão inoculados com a vacina da Pfizer.

