Covid-19. Vacinação de jovens "está já clarificada", defende ministra da Saúde

A ministra da Saúde considerou esta terça-feira que a vacinação dos jovens abaixo dos 18 anos está clarificada e que será abordada no Conselho de Ministros, apesar de ainda não ser conhecida a posição final da Direção-Geral da Saúde.

"No tema da vacinação na idade pediátrica está já clarificada a decisão de vacinação 18 aos 16 anos, e está já clarificada também a vacinação dos 12 aos 15 em casos de comorbilidades, que nos vão agora ser listadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS)", disse Marta Temido, sem deixar de salientar que o Governo se vai reunir para "apreciar as atuais medidas" e também "para refletir sobre as recomendações hoje deixadas pelos peritos" no Conselho de Ministros de quinta-feira.