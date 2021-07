Marcelo reconhece esforço nacional na vacinação e declara-se "irritantemente otimista"

O Presidente da República reconhece o esforço que tem sido feito para adquirir vacinas e administrá-las a um ritmo acelerado, considerando que "é excecional" o ritmo a que tem avançado, e declarou-se "irritantemente otimista", expressão que antes atribuía ao primeiro-ministro.

"Eu agora também estou, como diz o senhor primeiro-ministro, um bocadinho irritantemente otimista, houve aqui uma ligeira inversão de posições", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, na 22.ª sessão sobre a evolução da covid-19 em Portugal, no auditório do Infarmed, em Lisboa, após ouvir as apresentações dos especialistas.