Aluno impedido de se candidatar ao ensino superior por estar em isolamento durante prova de acesso

Um aluno do ensino profissional não pôde fazer o exame que lhe daria acesso ao ensino superior porque testou positivo à covid-19 dias antes da prova. Ficou, por isso, impedido de entrar no Instituto Politécnico do Porto.

Gonçalo Azevedo concluiu o 12.º ano no curso profissional de técnico de automação e computadores, na escola secundária de Amarante. A ideia era tentar concorrer ao ensino superior num curso de Engenharia, mas não conseguiu.

Depois de ter sido diagnosticado com covid-19, o aluno foi obrigado a cumprir quarentena, mesmo em cima da época de exames. Testou positivo a 13 e a prova de admissão ao ensino superior para os alunos dos cursos profissionais estava marcada para dia 19. Gonçalo só teria alta a 24.

Ainda antes da data do teste, o jovem já havia contactado a Direção-Geral da Saúde, que assegurou que poderia fazer o exame noutra data ou noutro formato que não o presencial.

Gonçalo contactou o Politécnico do Porto, mas a resposta não foi a que esperava: “Esta prova tem uma única chamada, que decorre num só dia para todas as instituições”. A instituição lamenta a situação e avança que "este ano [o aluno] já não terá possibilidade de concorrer por esta via".

Contactado pela SIC, o Politécnico do Porto esclarece que nunca foi legalmente definido qualquer plano de ação para estes casos e que, mesmo em anos anteriores à pandemia, nunca existiu um procedimento legal que definisse os critérios e regras para a repetição da prova, mesmo em caso de doença do aluno.

O aluno e os pais consideram a situação discriminatória. Levantada a polémica, a Rede Norte - na qual se integram o Politécnico do Porto, outros politécnicos e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - agendou uma reunião para esta quarta-feira, quase duas semanas depois do problema ter sido levantado.