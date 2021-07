Balcão SNS24 passa a emitir o certificado digital covid-19

Quem não conseguir obter o certificado digital em casa vai passar a ter uma solução: o Balcão SNS24. Esta medida permite que as pessoas se desloquem até uma junta de freguesia, que tenha aderido, e peçam a emissão do certificado digital.

O Balcão SNS24 começou em dezembro, a disponibilizar uma série de serviços como teleconsultas, marcação de exames ou renovação de medicação. A partir de agora vai também passar a emitir também certificados digitais covid-19.

É uma alternativa para quem não consegue obter o certificado digital em casa – seja por não ter acesso ao meio informático, seja porque não tem telemóvel. Com esta modalidade, as pessoas podem dirigir-se a uma junta de freguesia e resolver assuntos que só eram possíveis através de meios digitais.

É possível aceder a este serviço de duas formas: através do acesso facilitado, em que o serviço é realizado pelo utente com a ajuda do funcionário do Balcão SNS24, ou por meio do acesso mediado, em que os serviços são realizados pelo funcionário em nome do utente, através do registo de saúde eletrónico.

Outra novidade é o serviço Informação Utente, através do qual os cidadãos vão poder atualizar os seus dados no Registo Nacional de Utentes numa das 65 unidades do Balcão SNS24 ou na área pessoal do portal do SNS.

Os primeiros Balcão SNS24 entraram em funcionamento em dezembro, na região Norte, tendo-se expandindo para a região Centro e Lisboa e Vale do Tejo. Para já, o serviço está disponível em mais de 60 juntas de freguesia do país, mas o objetivo é abrir 100 balcões até ao final do ano.