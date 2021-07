Covid-19. Comerciantes estão otimistas mas esperavam alargamento da lotação

O fim das restrições de horários, anunciada esta quinta-feira pelo primeiro-ministro, é visto com otimismo pelos comerciantes que esperam agora poder receber mais clientes. No entanto, representante do setor diz que a lotação dos espaços devia ter sido alargada.

Para quem tem lutado para manter aberta os espaços comerciais durante a pandemia de covid-19, este anúncio começa a ser uma luz ao fundo do túnel. A partir de 1 de agosto, o comércio, a restauração e os espetáculos culturais passam a ter o horário normal, podendo operar até às 02:00.

Mas, apesar de considerar positivas as medidas anunciadas pelo Governo, a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal esperava mais. Consideram que é altura para aumentar a lotação dos estabelecimentos.

Se tudo correr como planeado, os limites à lotação de espaços deixam de existir na última fase do plano de desconfinamento, previsto para outubro.

