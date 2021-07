Covid-19. DGS e Instituto Ricardo Jorge alertam que a pressão nos hospitais pode aumentar

O mais recente Relatório das Linhas Vermelhas destaca que a pressão nos hospitais poderá aumentar nas próximas semanas. O documento foi divulgado este sábado pela Direção-Geral da Saúde (DGS) e o Instituto Ricardo Jorge (INSA)

A evolução da covid-19 em Portugal regista uma tendência estável a decrescente, exceto no Norte e no Alentejo. É sobretudo a subida de incidência registada entre maiores de 80 anos que poderá aumentar a pressão sobre os hospitais, refere o Relatório das Linhas Vermelhas da DGS e do INSA.

O número de internados com covid-19 em cuidados intensivos subiu desde a semana passada. Corresponde agora a 82% do valor definido como crítico para o número de camas ocupadas. Sendo a região com o maior numero de internados, a região de Lisboa e Vale do Tejo já ultrapassou em 5% esse limiar a nível regional.

A evolução da atividade epidémica mostra uma tendência estável a decrescente, com o índice de transmissibilidade abaixo de 1 a nível nacional. Apenas o Norte e o Alentejo contrariam esta tendência de descida.

O Algarve apresenta uma redução de 11% nos valores de incidência em relação à semana passada. Ainda assim, a região mantém a taxa de incidência mais alta no país – mais do dobro da média nacional.

A proporção de testes positivos também desceu: de 5,2 para 4,7%. Mantém-se ainda acima do limiar definido de 4%. A variante delta representa quase 98% dos casos identificados.