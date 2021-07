Protestos anti-certificado covid em Paris terminam em violência e com detenções

Em França, mais de duzentas mil pessoas voltaram a manifestar-se este sábado contra o passe sanitário. Recusam a obrigatoriedade do certificado de vacinação para comer em restaurantes ou assistir a espetáculos. A violência marcou o final dos protestos em Paris.

Na capital francesa, a polícia interveio no final do protesto para dispersar os manifestantes anti-certificado Covid. Houve várias detenções registadas.

Por toda a França e pelo terceiro fim de semana consecutivo, mais de duzentas mil pessoas – segundo dados do Ministério do Interior – manifestaram-se contra as restrições governamentais decretadas para controlar a pandemia.

Em nome da liberdade, para comer num restaurante, assistir a um espetáculo ou viajar de avião, os manifestantes contestam a obrigação de mostrar o certificado da vacinação, um teste negativo à covid-19 ou uma prova de recuperação da doença.

Em território francês, o número de casos aumentou exponencialmente nos últimos dias. Está agora nas 24 mil novas infeções diárias.