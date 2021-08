Covid-19. Primeiros vacinados estão a receber SMS a dar conta que o selo do certificado expirou

As primeiras pessoas vacinadas começaram a receber mensagens SMS a dar conta que o selo do certificado de vacinação expirou. Pode parecer preocupante, mas trata-se de um procedimento automático devido à duração do selo.

Os certificados digitais têm validade de 180 dias e são renovados de imediato. Quem concluiu a vacinação em janeiro e fevereiro já recebeu ou vai receber um SMS a dar conta que o selo do seu certificado de vacinação expirou.

Para proceder à renovação do certificado, basta solicitar um novo através da aplicação do Serviço Nacional de Saúde 24 ou do portal SNS 24. A validade do certificado existe por razoes de segurança do selo, mas é automaticamente renovado.

Logo que receba o SMS é aconselhável que peça de imediato a reemissão para evitar constrangimentos se estiver em viagem.

Para facilitar a utilização dos certificados, atualmente, a data de validade já se encontra visível.

Relembre-se que os certificados incluem um conjunto mínimo de informações necessárias para confirmar e verificar o estatuto relativamente à vacinação, teste ou recuperação do titular.

