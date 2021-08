Em vários países, as grandes empresas estão a exigir aos trabalhadores a vacinação completa contra a covid-19 para poderem regressar aos escritórios. É o caso da Google, por exemplo.

Em Portugal, há empresas que recomendam, mas para já nenhuma está a exigir a vacinação completa aos trabalhadores.

"Neste momento e no quadro legal que temos, não me parece que isso seja admissível", começa por dizer Helena Barroso, questionada sobre se Portugal deveria adotar o mesmo mecanismo.

"A vacinação não é obrigatória, isso não está previsto na legislação sobre segurança e saúde no trabalho, e nós no código do trabalho temos uma regra que estabelece que, para além das situações previstas na legislação, o empregador não pode exigir ao trabalhador a apresentação ou realização de testes ou exames, salvo algumas exceções", explica a advogada especialista em proteção de dados.