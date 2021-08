Covid-19. Autoridades norte-americanas preocupadas com resistência à vacina

Os Estados Unidos estão a viver uma nova onda da pandemia de covid-19. As autoridades estão preocupadas, sobretudo nos estados mais a sul, onde parte da população se recusa a ser vacinada.

É nos estados do sul e do interior do país que existe maior desconfiança quanto às medidas de saúde pública para lutar contra a pandemia.

É também nesses estados que a taxa de resistência à vacinação é maior e refletem uma divisão política e social que já existia antes do surgimento da covid-19.

Por isso, num país com abundância de vacinas, os números voltaram a subir para valores acima dos 100 mil por dia, comparáveis a janeiro.

Na Austrália, 60% da população deveria estar em confinamento. Alguns dos estados onde se localizam as maiores cidades como o de Sydney estão a registar os números mais altos desde o início da pandemia. Com 35% da população vacinada com uma dose, e apenas 17% com duas doses.

Com o Japão a atingir a marca do milhão de casos desde o início da pandemia, e várias regiões de novo em estado de emergência, Tóquio parece ser o epicentro da nova onda.

O responsável pela gestão da pandemia nos Jogos Olímpicos, que decorrem na capital japonesa, garantiu que as medidas de saúde pública que foram tomadas estão a garantir a segurança do evento.

Veja também: