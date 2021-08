O imunologista e professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, Manuel Santos Rosa, considera que o certificado digital de vacinação não é totalmente fiável porque as pessoas vacinadas continuam a contrair e a transmitir a doença.

Para Manuel Santos Rosa, o certificado digital como está só tem verdadeiro significado quando é por teste negativo, ou seja, "aquela pessoa, naquela altura, não tem carga viral que justifique transmitir o vírus".

No entanto, se tiver um certificado digital porque foi vacinada, uma pessoa pode transmitir o vírus, porque o certificado só atesta que está vacinada e com proteção individual. Segundo o professor de medicina, o certificado "não serve praticamente para nada num contexto de transmissão do vírus".

Manuel Santos Rosa apela que todos sejam "mais cuidadosos", porque o certificado digital pode ser um "engano" e a "variante delta veio-o demonstrar claramente", dando o exemplo dos surtos em lares.

