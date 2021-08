Santuário de Fátima prepara peregrinação dos emigrantes ainda com acesso limitado

Em Fátima, o 12 e 13 de agosto é marcado pela peregrinação dos emigrantes.

As entradas serão novamente limitadas, com os fiéis a terem espaços marcados no chão restritos ao mesmo agregado familiar. Ainda assim, segundo fonte do Santuário a lotação que tem subido desde maio, onde foi de 7.500 fiéis, será agora de 15.000 pessoas, em linha com o plano de contingência.

Distanciamento, máscaras e muita ajuda por parte de quem acolhe serão assim necessários para que se cumpram as regras de segurança.

Ao contrário de maio, desta vez, há a possibilidade de aceder ao tocheiro, ainda que de forma controlada. As peregrinações a pé continuam desaconselhadas, mas entre os que vêm, há quem acabe por escolher outros dias para a viagem.

As celebrações serão conduzidas pelo Arcebispo do Luxemburgo, o Cardeal Jean-Claude Hollerich.