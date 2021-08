Número de crianças hospitalizadas com covid-19 está a aumentar nos EUA

Desde julho que tem aumentado o número de crianças com covid-19 internadas nos hospitais norte-americanos. São já mais de 1.500.

Em causa, está, principalmente, a propagação da variante delta, mas os especialistas dizem também que o aumento de casos entre os mais novos se deve à recusa de muitos adultos em tomar a vacina.

Com o início do ano letivo à porta, porque em muitos estados arranca já este mês, os especialistas defendem que quem tem mais de 12 anos deve ser vacinado o quanto antes e que as escolas devem exigir que os alunos com mais de três anos usem máscara.

Os Estados Unidos enfrentam uma nova subida de casos de covid-19 e de hospitalizações, não só entre crianças. Na última semana, o país registou, em média, 100 mil infeções por dia. A incidência tem sido mais forte nos estados do Louisiana, da Flórida e do Arkansas.

