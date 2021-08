Serviços públicos sem marcação prévia a partir de 1 de setembro

Os serviços públicos, como as lojas do cidadão, passam a funcionar sem marcação prévia a partir de 1 de setembro, segundo as novas restrições no âmbito da covid-19 aprovadas esta sexta-feira em Conselho de Ministros.

A medida foi anunciada pela ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, primeira-ministra em exercício durante as férias do primeiro-ministro, António Costa, no final da reunião do Conselho Ministros extraordinário.

Mariana Vieira da Silva afirmou que "os serviços públicos, no caso das lojas do cidadão onde ainda só funcionavam a partir de marcação prévia, a partir de dia 1 de setembro, e nos termos já anunciados nesta semana, passam a funcionar sem marcação prévia".

Segundo a ministra, esta medida integra a segunda fase do desconfinamento, por se ter atingido os 70% da população vacinada contra a covid-19 no dia 18 de agosto.

A maioria das medidas anunciadas para a segunda fase do desconfinamento entra em vigor na segunda-feira.