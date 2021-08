Covid-19. Como será o regresso às aulas?

Pais e professores veem o processo de vacinação dos mais novos como uma vantagem para um ano letivo mais tranquilo. Apesar de esperarem que as regras se mantenham iguais ao ano anterior, acreditam qu vai haver uma maior flexibilização das regras nas escolas.

A ministra Mariana Vieira da Silva anunciou ontem que as normas gerais de prevenção da covid-19 vão continuar, com adaptações residuais. O documento está a ser trabalho pelo Governo e será comunicado às escolas até 1 de setembro.

No ano passado, as escolas funcionaram com horários desfasados, medidas de distanciamento social e de higiene, e também com uso obrigatório de máscara por professores, auxiliares e alunos a partir do 2.º ciclo.