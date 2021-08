Alimentos proibidos nas escolas. Pais aplaudem decreto do Governo

O novo despacho do Governo sobre a alimentação saudável nas escolas públicas vem proibir a venda de um conjunto de produtos. Os pais estão de acordo com as novas restrições alimentares. Para a Confederação Nacional das Associações de Pais, a sensibilização das crianças e jovens deve começar em casa.

Desde 2012 que as escolas recebem recomendações para pôr em prática hábitos alimentares saudáveis. O despacho do Governo vem, agora, dar força legal a essa orientação. O documento recebeu o aval dos pais que aplaudem a medida.

A venda de alimentos como hambúrgueres, pizzas, refrigerantes ou batatas fritas passa a ser proibida em ambiente escolar, mas apenas nas escolas públicas. Os pais não entendem a razão para haver diferença entre o público e o privado.

Para a bastonária dos Nutricionistas, a sensibilização não chega e é também preciso estar de olho na oferta alimentar dos estabelecimentos em redor das escolas.

No novo ano letivo, que começa em setembro, os alunos passam a ter acesso negado a alimentos prejudiciais. A criação de ementas e a venda de alimentos nos bares ou máquinas automáticas passam a ter de cumprir normas concretas, que promovem uma alimentação mais saudável.