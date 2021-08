Enfermeiros do hospital de Faro pedem escusa de responsabilidade devido à exaustão

Pelo menos 30 enfermeiros do serviço de urgência do Hospital de Faro pediram escusa de responsabilidade. Em causa está a sobrecarga de trabalho e a exaustão dos profissionais. Apesar disso, a enfermeira diretora do Centro Hospitalar Universitário do Algarve assegura que os utentes não deixarão de ser tratados.

“Nós temos condições de segurança garantidas para o atendimento dos nossos utentes. Os enfermeiros dão apenas um alerta de que a probabilidade de erro pode acontecer atendendo à exaustão dele”, explica Mariana Santos.

Este alerta feita pelos enfermeiros vem também justificar um possível aumento dos tempos de espera, uma vez que os profissionais “precisam de mais tempo para responder”, devido ao cansaço acumulado.

“Obviamente que os tempos de espera também estão a aumentar porque leva-se mais tempo a dar a resposta que é necessária, mas sempre garantindo a segurança”, sublinha a enfermeira diretora.

O Centro Hospitalar Universitário do Algarve denuncia a falta de enfermeiros e afirma que têm estado a tentar contratar profissionais para reforçar as equipas e responder às necessidades. No entanto, a tarefa não tem tido sucesso: “infelizmente não temos enfermeiros no país no desemprego - ou melhor, não temos disponíveis para trabalhar – e, como tal, nós temos estado empenhados nessa procura”.

► Veja mais: