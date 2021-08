A SIC esteve no lar de Santo António de Aldeia da Mata, no concelho de Crato, no Alentejo. Nesta instuitição com 59 residentes e 43 funcionários, até ao momento, não se registaram casos de covid-19.

Os familiares continuam sem entrar na instituição mas as regras variam, no tempo, e na forma para garantir que as visitas acontecem.