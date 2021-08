Há um surto de covid-19 no lar de Santo António das Areias, em Marvão

O lar da casa do povo de santo António das Areias, em Marvão tinha passado praticamente incólume à covid-19 desde o início da pandemia, mas este sábado recebeu a informação que fez soar os alarmes.

A primeira bateria de testes rápidos revelou 27 casos positivos e 10 negativos entre os utentes. Entre os funcionários, há três infetados. Muito poucos apresentam sintomas.

Toda a população da estrutura residencial do lar e os colaboradores voltam a ser testados esta segunda-feira com testes PCR, que darão a confirmação cabal da extensão deste surto.

Todos os idosos infetados estão isolados no interior do lar. Para já, nenhum dos utentes ou funcionários necessitou de cuidados hospitalares relacionados com a covid-19.