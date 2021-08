Covid-19. Já foram vacinados 118 mil jovens, mais do que o previsto para o fim de semana

Foram vacinados contra a covid-19, até às 17:00 deste sábado, 118 mil jovens entre os 12 e os 15 anos. Estavam agendados 110 mil jovens para todo o fim de semana, ou seja, só este sábado já foram vacinadas mais pessoas do que o esperado nos dois dias.

"Este dia supera muito as expectativas, uma vez que estavam agendados, para todo o fim de semana, cerca de 110 mil jovens", informou a task force de vacinação.

Começaram este sábado a ser vacinados contra a covid-19 os jovens dos 12 aos 15 anos. Esta manhã, o vice-almirante Gouveia e Melo mostrou-se orgulhoso pela afluência e já fazia antever um número de vacinados superior ao esperado, até porque há modalidade "Casa Aberta" para não inscritos.

Esta modalidade, que funciona em horários limitados, dispensa o autoagendamento, exigindo apenas a obtenção de uma senha digital através do portal do Ministério da Saúde. Durante este fim de semana, a “Casa Aberta” estará disponível em exclusivo para os jovens dos 12 aos 15 anos.

As datas para a toma da segunda dose também já estão definidas. No fim de semana de 11 e 12 de setembro, os jovens entre os 12 e os 15 anos estarão de regresso para completar a vacinação, mesmo antes do início do ano letivo.

A vacinação desta faixa etária vai continuar no fim de semana de 28 e 29 de agosto, estando aberto o autoagendamento para essas datas até sábado, que abrange também a faixa etária dos 16 e 17 anos.

A recomendação da Direção-Geral da Saúde (DGS) para a vacinação universal das crianças e jovens entre os 12 e os 15 anos foi conhecida no passado dia 10 de agosto, deixando assim de ficar circunscrita a situações específicas, como os casos em que existam doenças de risco para a covid-19.

