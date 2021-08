Covid-19. Gouveia e Melo diz que afluência dos mais novos é uma lição de civismo

Arrancou, este sábado, a vacinação contra a covid-19 dos jovens dos 12 aos 15 anos. Estavam agendados, para este fim de semana, 110 mil jovens, mas até às 17:00 o número foi largamente ultrapassado.

Este sábado, foram já vacinados 118 mil jovens e o número poderá aumentar para os 120 mil até ao final do dia. O vice-almirante diz que afluência dos mais novos é uma lição de civismo.

O regresso às aulas preocupa o coordenador do plano de vacinação, que deixou um apelo a toda a população para se vacinar, para que os mais novos não sejam prejudicados.

As datas para a toma da segunda dose também já estão definidas. No fim de semana de 11 e 12 de setembro, os jovens entre os 12 e os 15 anos estarão de regresso para completar a vacinação, mesmo antes do início do ano letivo.

A vacinação desta faixa etária vai continuar no fim de semana de 28 e 29 de agosto, estando aberto o autoagendamento para essas datas até sábado, que abrange também a faixa etária dos 16 e 17 anos.

