Número de casos de covid-19 no concelho de Viseu duplicou em três semanas

Em três semanas, Viseu viu duplicar a taxa de incidência da covid-19, que está agora perto dos 500 casos por 100 mil habitantes.

A autarquia foi mesmo obrigada a impor novas regras no acesso ao maior evento organizado este verão para substituir a secular Feira de São Mateus.

À entrada são exigidos testes ou certificado digital de vacinação e o espaço passou a ter uma lotação máxima.

A Câmara Municipal de Viseu, em comunicado, justificou que as alterações foram discutidas com as autoridades de saúde e que desde o início estava previsto o evento ser adaptado à evolução pandémica.

