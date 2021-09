Covid-19: novas regras de isolamento deverão ter em conta a vacinação 

A Direção-Geral da Saúde está a trabalhar numa proposta de alteração às regras de isolamento em caso de contacto com um infetado com o coronavírus, que faça a distinção entre vacinados e não vacinados.

A partir do próximo domingo, o uso de máscara na rua deverá deixar de ser obrigatório.

A decisão de renovar ou não a medida cabe à Assembleia da República, mas o mais provável é que o Parlamento deixe cair a lei. Caso a decisão seja tomada, muitos especialistas recomendam que o uso se mantenha, sobretudo quando o distanciamento não for possível.

Em entrevista à SIC Notícias, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, entende que a vacinação permite aliviar esta restrição.

"Com 85% da população previsivelmente vacinada com duas doses, a circulação do vírus será muito menor."