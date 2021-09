Governo diz que uso de máscara depende das recomendações da DGS

A ministra de Estado e da Presidência salienta que a definição de regras quanto à utilização da máscara cabe à Direção-Geral da Saúde.

Nos recreios das escolas, Mariana Vieira da Silva diz que a decisão é conjunta entre a DGS e o Ministério da Educação.

A obrigatoriedade do uso de máscara nos espaços públicos termina no domingo, dia 12.

Em conferência de imprensa, no final do Conselho de Ministros, a ministra admite que não é possível "neste momento" assumir que haverá "o fim total das restrições".

A Direção-Geral da Saúde recomenda o uso de máscara em aglomerados populacionais, eventos em espaços exteriores e no recreio nas escolas, disse esta quarta-feira a diretora-geral, Graça Freitas.

"A transmissão indireta do vírus é por acumulação de aerossóis e obviamente essa via é muito menos eficaz no exterior do que no interior. De qualquer maneira a recomendação vai no sentido de que em aglomerados e em contextos especiais" a máscara deve ser utilizada, avançou Graça Freitas numa audição no parlamento.