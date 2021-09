Pais queixam-se de confusão sobre o uso de máscara no recreio

As declarações de Graça Freitas, no Parlamento, estão a gerar dúvidas sobre o uso obrigatório de máscara nos recreios das escolas. À SIC, a Direção-Geral da Saúde esclarece que a utilização vai continuar a ser recomendada, mas que não é possível obrigar ninguém. Associações de pais queixam-se de confusão em vésperas de regresso às aulas.

O documento que deve orientar o funcionamento das escolas este ano já foi emitido pela Direção-Geral da Saúde, no final do mês de agosto.

No referencial para as escolas está escrito que qualquer pessoa com 10 ou mais anos de idade em espaços interiores ou exteriores deve utilizar máscara.

A medida aplica-se a partir do 2.º ciclo e nas crianças mais novas, entre os 6 e os 9 anos, é "fortemente recomendada".

Com a não renovação da lei que tornava obrigatório o uso de máscara ao ar livre e com os alunos a partir dos 12 anos vacinados, a expectativa era que a máscara passasse a ser utilizada nos espaços interiores.

Mas Graça Freitas afirmou no Parlamento que, afinal, nos recreios a máscara também é para manter. Declarações que deixaram pais e alunos confusos, em vésperas de regresso às aulas.

À SIC, a Direção-Geral da Saúde esclarece que vai atualizar a norma. E apesar de confirmar que é apenas uma recomendação, sem caráter obrigatório, há um forte apelo à responsabilidade individual de a continuar a utilizar, quando não for possível manter o distanciamento.

Já da parte das escolas, aguardam ainda por mais esclarecimentos, já que as orientações anteriores ainda estavam cobertas pela lei.

Crianças a usarem máscara no exterior é uma medida não consensual entre especialistas, com alguns a afirmar que ainda é altura de jogar pelo seguro e outros a apelar a uma maior flexibilidade

Pais que não queiram que os filhos usem máscara têm sido uma minoria, mas o próximo ano letivo pode mudar o paradigma.

As crianças e jovens regressam às aulas a partir da próxima terça-feira.

