Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças divulga medidas para o regresso às aulas

O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças divulgou uma série de medidas que devem ser adotadas pelas escolas no período de regresso às aulas.

Além da utilização de máscaras no interior dos estabelecimentos de ensino, o órgão da União Europeia aconselha o distanciamento físico, uma boa circulação de ar, promoção de políticas de quarentena quando alguém ficar doente, higienização regular das mãos, além de horários alternados de refeições e intervalos.

De acordo com as autoridades de saúde, as medidas de distanciamento físico devem ter como objetivo diminuir o número de indivíduos e contactos em locais apertados ou fechados, garantindo o ensino.