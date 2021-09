Questionado sobre a melhor resposta da sociedade aos negacionistas da covid-19, o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo escolheu a democracia e o Estado de Direito.

O coordenador do plano de vacinação contra a covid-19 em Portugal deu como exemplo o que se passou com ele próprio e com Ferro Rodrigues.

Gouveia e Melo mostrou-se satisfeito com a abertura de um inquérito para investigar o sucedido com o presidente da Assembleia da República, que foi insultado enquanto almoçava com a família.

Durante vários minutos, Ferro Rodrigues, a segunda figura do Estado, acompanhado pela mulher, foi ameaçado por um grupo de manifestantes negacionistas que se concentravam em frente ao Parlamento a favor de Rui Fonseca e Castro, o juiz negacionista, entretanto suspenso de funções pelo Conselho Superior da Magistratura.

Uma das manifestantes, de megafone em punho, ameaçou ainda o restaurante onde o casal se encontrava, prometendo que "nunca mais nenhum cliente deste restaurante vai ter paz".

Leia mais: