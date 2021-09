Ferro Rodrigues homenageia vice-almirante Gouveia e Melo

Na reunião no Infarmed, o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, dirigiu-se diretamente ao vice-almirante Gouveia e Melo, que também já foi alvo de protestos negacionistas.

"Não vou falar de negacionistas. Só quero prestar a minha homenagem ao Sr. Vice-almirante Gouveia e Melo e dizer, só entre parênteses, que há momentos em que as questões são fundamentalmente do Estado de Direito e não meramente jurídicas", disse o número dois do Estado português.