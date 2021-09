Esta sexta-feira terminou a primeira semana de regresso às aulas. Desde terça-feira que 1,2 milhões de alunos estão a regressar às aulas.

Para os que chegam de novo multiplicam-se as incógnitas do que os espera do lado de lá. Para ajudar abre-se uma exceção: os pais dos alunos do 7.º ano entram com os filhos na Escola Secundária Camilo Castelo Branco, em Carnaxide.

No Porto, na Secundária Garcia de Orta cumpre-se já o horário completo.

As revisões da matéria são uma prioridade para os alunos, que estão desejosos de ter um ano normal na sala de aulas, com o professor ali ao lado para tirar dúvidas.

Este é um regresso à escola ansiado também pelos alunos do agrupamento Abade de Baçal, em Bragança.

Para as escolas, este ano foi mais fácil de preparar. Professores e auxiliares já foram testados nas escolas. Seguem-se, na próxima semana os alunos do terceiro ciclo e do secundário.