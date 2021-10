Álvaro Covões pede regras iguais aos casamentos para os festivais

Este fim de semana será o primeiro em que os bares e discotecas podem abrir portas. É necessário apresentar o certificado digital à entrada, mas o uso de máscara não é obrigatório. Nos espetáculos culturais deixa de haver limitações de lotação.

As salas de cinema, teatros e concertos voltam a poder estar com todos os lugares sentados ocupados. O que não se sabe ainda é como irão funcionar os espetáculos ao vivo, onde o público está de pé – como é o caso dos festivais.

Álvaro Covões, empresário ligado à produção de festivais, considera que os festivais não podem ter regras diferentes do que os casamentos.

“Muito bem os casamentos estão liberalizados, há regras gerais que têm de ser cumpridas e aquilo que nós, no setor cultural esperamos é que nos apliquem exatamente as mesmas regras.”

Desde a meia-noite desta sexta-feira, as discotecas puderam abrir portas, mas muitas preferiram esperar pelo fim de semana. Com a chegada da terceira fase de desconfinamento, acabam-se os limites de lotação e não é obrigatório usar máscara no interior destes estabelecimentos. No entanto, para entrar, é necessário apresentar certificado digital de vacinação ou teste negativo.

Depois de 18 meses de portas fechadas, as discotecas voltam a abrir portas. Mas a pandemia deixou marcas: estima-se que 60% dos espaços de diversão noturna continuem encerrados.