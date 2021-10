Covid-19. Vários países começam a levantar restrições

À semelhança do que acontece em Portugal, vários países estão a levantar as restrições. Contudo, na Rússia, com poucas restrições e taxas de vacinação baixas, o número de vitimas mortais atingiu um novo máximo em nas últimas 24 horas.

Alerta vermelho na Rússia

Com 867 mortes nas últimas horas, a Rússia atingiu um novo máximo diário desde o início da pandemia e o número de casos foi o mais alto dos últimos dois meses, altura em que a variante Delta se tornou dominante no país.

Apesar dos números, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, exclui a possibilidade de confinamento geral no país e recorda que os lideres regionais têm o poder de decidir em relação à evolução da pandemia.

“Estamos a ver que a onda [de infeções por COVID-19] está a chegar, a onda está a crescer, então, é claro que as regiões terão que responder. Nenhuma decisão ao nível federal foi tomada até agora, a nossa posição não mudou. Mas a situação está a mudar", diz o porta-voz.

Apesar de a Rússia ter sido dos primeiros países a ter vacinas disponíveis para a população, o processo está estagnado.

A desconfiança tem contribuído para o lento avanço da vacinação no país, assim como a disseminação de desinformação, que já levou à suspensão, pelo Youtube, de, pelo menos, dois canais russos.

A plataforma já tinha anunciado que iria banir todos os conteúdos com falsas alegações sobre as vacinas e, no último ano, removeu mais de 130 mil vídeos.

A desinformação e a desconfiança são alguns dos fatores responsáveis pela estagnação do processo em vários países, mas há outros e, de acordo com o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, aliado à baixa cobertura vacinal está o risco de o ressurgimento da Covid-19 no outono.

Até agora, apenas 61% da população europeia está totalmente vacinada, e Portugal, Malta e Islândia são os únicos três países que já vacinaram mais de 75% da população.

Austrália está no bom caminho

Já na Austrália, está previsto que a meta de ter 80% da população vacinada seja alcançada já no fim deste mês, a que se seguirá o levantamento de uma das mais duras restrições impostas no mundo para controlar a pandemia:

"Seremos capazes de abrir as fronteiras internacionais novamente e isso permitirá que os australianos que estão totalmente vacinados, e os australianos e residentes da Austrália que estão no exterior, que estão totalmente vacinados, possam viajar novamente nos estados em que se passou para a Fase C do programa e é para lá que a Austrália está se está a preparar para se mudar", diz o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison.

Mais um passo no combate à pandemia

Entre avanços e recuos no combate à pandemia, vão surgindo notícias animadoras, como a da farmacêutica Merck, que anunciou que o medicamento antiviral que está a desenvolver reduz para metade o risco de hospitalização e morte dos doentes com Covid-19 e é eficaz contra as variantes conhecidas, incluindo a Delta.

A farmacêutica planeia submeter um pedido de autorização de uso de emergência ao regulador norte-americano assim que possível.

Veja também: