Três casos de covid-19 na seleção portuguesa de futsal

O selecionador nacional de futsal, Jorge Braz, e o diretor da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) que coordena a modalidade, Pedro Dias, e ainda um jogador estão infetados com covid-19.

Os três tiveram resultado positivo no teste que realizaram, já em solo português, após a fase final do Mundial que Portugal venceu, no domingo passado, frente à Argentina.

Na segunda-feira, foram todos recebidos pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém.

Nessa altura, tanto os jogadores, a equipa técnica e demais elementos da FPF tinham um teste PCR negativo feito há menos de 24 horas.

A SIC sabe que no fim desta semana, em nova testagem, Jorge Braz e Pedro Dias e um jogador testaram positivo.

Portugal é campeão mundial de futsal pela primeira vez na história

