Mais de 300 alunos de Matosinhos em isolamento profilático

Mais de 310 alunos da Escola Básica da Quinta de São Gens, em Matosinhos, entram esta segunda-feira em isolamento profilático. As crianças estiveram em contacto com uma funcionária infetada com covid-19.

Num email enviado à SIC, alguns pais contestam a decisão do delegado de Saúde de Matosinhos por considerarem que a existência de um caso isolado de infeção não justifica uma medida tão drástica.

As regras da Direção Geral da Saúde estabelecem que, em situação de cluster ou surto, as autoridades sanitárias podem decretar o encerramento de turmas, zonas da escola ou mesmo de todo o estabelecimento de ensino.

A SIC tentou obter esclarecimentos junto do Delegado de Saúde de Matosinhos, mas sem sucesso.

Recorde-se que as crianças que frequentam os jardins de infância e o primeiro ciclo do ensino básico não estão incluídas no plano vacinação contra a covid-19.