Quarentena em escola de Matosinhos: alguns pais contestam decisão do delegado de saúde

Mais de 300 alunos da Escola Básica da Quinta de São Gens, em Matosinhos, entraram esta segunda-feira em isolamento profilático depois de terem estado em contacto com uma funcionária com covid-19.

Na sexta-feira, ao fim da tarde, os pais e encarregados de educação foram informados que, por decisão do delegado de saúde de Matosinhos, os filhos tinham de cumprir 10 dias de isolamento.

Alguns pais criticam a decisão.

Os alunos do 2º ao 4º ano já começaram as aulas online, para os do 1º ano ainda não há solução.

A SIC tentou contactar o delegado de saúde de Matosinhos mas atá ao fecho da reportagem não obteve nenhuma resposta

Entretanto a ARS Norte já confirmou que há mais uma funcionária que testou positivo à covid-19.

Veja também: