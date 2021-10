Sidney põe fim a 100 dias de confinamento

Sidney, uma das maiores cidades da Austrália, pôs fim a mais de 100 dias de confinamento. À meia-noite, bares e outros estabelecimentos comerciais encheram-se de pessoas para celebrar a reabertura.

A reabertura na capital de Nova Gales do Sul tinha uma condição: atingir a meta de ter 70% da população vacinada.

Nos estabelecimentos que agora abrem portas há novas regras que estabelecem menos restrições para as pessoas vacinadas.

Na Austrália, 61% da população completou o esquema de vacinação e mais de 82% recebeu pelo menos uma dose da vacina.

No Brasil, o avanço da vacinação também tem permitido aliviar algumas restrições. Esta semana, as autoridades deram luz verde aos clubes para preencher 30% dos lugares disponíveis nos jogos do campeonato brasileiro, mas todas as pessoas dentro dos estádios devem estar vacinadas.

Em Itália é o chamado passaporte verde que tem gerado grande polémica e levado às ruas milhares de pessoas em protesto. O mais recente, em Roma, terminou em confrontos.

