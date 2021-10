Covid-19: OMS recomenda reforço vacinal para imunossuprimidos

A Organização Mundial de Saúde considera aceitável a administração em simultâneo das vacinas contra a covid-19. A dose adicional é válida para todas as vacinas, mas apenas destinada aos imunossuprimidos.

Os peritos da OMS continuam a defender uma moratória a respeito da administração da terceira dose da vacina até ao final do ano. O enfoque é que os países pouco desenvolvidos, com baixos rendimentos, consigam aumentar as taxas de vacinação.

A OMS acredita que este objetivo só é possível através da cooperação internacional, que tem sido principal argumento no combate à desigualdade.

O Brasil é um dos países onde a pandemia ampliou a pobreza e a falta de assistência médica. O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, está a ser novamente acusado de minimizar a doença. Quando confrontado com as mais de 600.000 mortes no país, reage dizendo "Qual é o país onde não morreu gente?"

Apesar dos valores apontarem para o segundo país com mais mortes e o terceiro com mais infetados com o novo coronavírus, os dados apontam para uma tendência de queda.

Contrariamente, o Reino Unido tem registado mais de 40.000 casos e 28 mortes nas últimas horas, uma tendência negativa pela primeira vez em várias semanas.

Esta terça-feira foram divulgadas as conclusões de um inquérito partlamentar que defende que o atraso na decisão de confinar pode ter custado centenas de vidas. As criticas não foram ignoradas pelo Governo que, no entanto, recusa pedir desculpas.

Apesar das críticas, o documento destaca o sucesso no programa de vacinação contra a covid-19, descrevendo o processo como um dos mais eficientes na história do país.

Até agora, o Reino Unido tem mais de 78% da população com o esquema vacinal completo.

VEJA TAMBÉM: