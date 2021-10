As visitas aos doentes nos hospitais foram retomadas, mas com regras.

Se até aqui competia às unidades de saúde avaliar a possibilidade de realização de visitas e só era permitida uma por dia e durante 30 minutos, a partir de agora a DGS diz que devem ser adotadas medidas de facilitação das visitas. Vai passar a ser exigido o certificado de vacinação ou um teste negativo à covid-19.

O mesmo para o acompanhamento de crianças, grávidas, pessoas com deficiência, doentes incuráveis em estado avançado e pessoas em fim de vida.

No caso dos doentes com covid-19, as visitas só eram permitidas em situações excecionais, mas agora devem ser permitidas garantindo que são reduzidas ao mínimo.

A última orientação da DGS era de dezembro do ano passado, altura em que a vacinação nem sequer tinha começado. As regras foram revistas para garantir que no capítulo das visitas e acompanhamento são respeitados os direitos dos doentes e utentes.

