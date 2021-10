Discotecas voltam a abrir e bares a funcionar sem restrições de horários na Madeira

Os madeirenses saíram à rua para a primeira noite sem recolher obrigatório. As discotecas abriram e os bares funcionaram sem restrições de horários.

Voltar a dançar na pista da discoteca era um desejo há muito esperado pelos clientes e pelos empresários que, pela primeira vez em ano e meio de covid-19, podem abrir portas sem restrições-

Nas discotecas só entram vacinados e recuperados com certificado digital.

Além do fim do recolher obrigatório e da reabertura de todos os espaços de diversão noturna, na Madeira deixou de ser recomendado o uso de máscara na rua.

Ainda assim, mantêm-se em vigor os testes rápidos para eventos com mais de 100 pessoas no interior e mais de 500 no exterior, mesmo para quem tem a vacinação completa.

VEJA TAMBÉM: