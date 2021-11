Covid-19: alarmes soam na Europa com chegada do tempo frio

Em pouco mais de 15 dias, a Áustria passou dos 2.000 casos para os nove mil por dia, perto do máximo absoluto. Com quase 40 por cento da população a resistir à vacinação, e o partidoda extrema direita a espalhar dúvidas sobre o processo, o novo chanceler austríaco veio anunciar restrições no acesso dos não vacinados restaurantes hotéis ou eventos com mais 25 pessoas.

A chegada do tempo frio e o fim das restrições está a provocar também na Alemanha a pandemia dos não vacinados: mais de um terço dos alemães não tomaram as duas doses.

Com sete mil novos casos diários e apenas 60 por cento de vacinados, a Grécia passou a impor prova de vacinação, recuperação ou teste negativo para entrar em praticamente todo o lado, exceto supermercados, farmácias e locais de oração.