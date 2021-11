Surto de covid-19 no Jardim-Escola João de Deus de Leiria encerra pré-escolar

Um surto de covid-19 no Jardim-Escola João de Deus, em Leiria, obrigou ao encerramento do pré-escolar, pelo menos, até à próxima "segunda ou terça-feira", disse à Lusa a coordenadora da Unidade de Saúde Pública.

Segundo Odete Mendes, uma criança testou positivo num autoteste na terça-feira e no dia seguinte o teste PCR confirmou a infeção por SARS-CoV-2.

"Imediatamente houve a intervenção da saúde pública e confirmou-se que mais 14 crianças estavam positivas", explicou a coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde Pinhal Litoral.

Tendo em conta a idade das crianças, que, por serem pequenas, não usam máscara e estão muito próximas, a saúde pública realizou testes a todo o pré-escolar e respetivas educadoras.

"No total, estão infetados 19 alunos e duas educadoras. Colocámos o pré-escolar em isolamento. Até segunda ou terça. Iremos repetir os testes na próxima semana", revelou.

Odete Mendes adiantou que não há isolamento no 1.º ciclo, por "não ter havido contágio na instituição". "Há uma criança do 3.º ano positiva, mas o contágio aconteceu em contexto familiar. Os circuitos e horários de almoço e recreio são diferentes e estamos a acompanhar a situação", informou.

A responsável revelou ainda que na Batalha, no distrito de Leiria, existe também um surto de covid-19 no jardim-de-infância, que afetou 13 crianças. No concelho de Leiria, há ainda casos identificados de crianças em instituições na Caranguejeira e na Maceira.

"As creches e os jardins-de-infância são um problema, porque são crianças pequenas, os contactos são muito próximos, não estão vacinados e não há uso de máscara. Por isso, avançamos para o isolamento", reforçou.

A covid-19 provocou pelo menos 5.078.208 mortes em todo o mundo, entre mais de 251,87 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.234 pessoas e foram contabilizados 1.104.189 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

► Veja mais: