Covid-19: peritos apelam ao uso de máscara e distanciamento devido ao aumento de casos

Portugal pode já ter entrado na quinta vaga da pandemia de covid-19. Os especialistas consideram que é preciso reforçar algumas medidas, como o uso da máscara ou o distanciamento. Para sexta-feira, está marcada uma nova reunião no Infarmed para definir as medidas para o período do Natal. O Governo admite que o teletrabalho pode voltar a ser obrigatório.

Um dos vários passos atrás que o Governo pondera dar é o regresso ao teletrabalho obrigatório.

Os dados dos últimos dias mostram que Portugal pode já ter entrado na quinta vaga da pandemia. O travão para conter o avanço do vírus está no comportamento individual, mas pode ser reforçado com o regresso de algumas medidas, defendem especialistas.

O Governo e os peritos vão discutir as medidas na sexta-feira, numa nova reunião no Infarmed. A reunião convocada pelo primeiro-ministro está prevista para as 15:00. Salvar o Natal pode passar por acelerar a vacinação e reforçar medidas, como o distanciamento, ventilação dos espaços e uso de máscara.

"Volto a dizer: a pandemia não acabou, nunca houve tantos casos na Europa como há agora. As pessoas têm que se consciencializar que a pandemia não é passado, é presente, afirma Graça Freitas, diretora-Geral da Saúde.

Especial coronavírus

Saiba mais