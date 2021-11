Países europeus avançam com medidas para conter 5ª vaga de covid-19

Por toda a Europa cresce a preocupação com a quinta vaga de casos de covid-19 e vários países já tomaram medidas.



O Governo austríaco instituiu um confinamento nacional para quem não está vacinado contra a covid-19 e será limitado o acesso de pessoas não vacinadas aos serviços não essenciais. O controlo será apertado e estão previstas multas para os estabelecimentos que não cumprirem as novas regras.

Segundo agência de notícias AP, a medida proíbe os não vacinados maiores de 12 anos de saírem de casa, exceto para trabalhar, fazer compras, dar um passeio ou para serem vacinados.

Nas últimas semanas, a Áustria tem registado uma "tendência preocupante" de aumento de casos de infeção pelo novo coronavírus, tendo o número de casos positivos nas últimas 24 horas atingido os 11.552 novos casos.

A Áustria tem uma das taxas de vacinação mais baixas da Europa Ocidental, estando em cerca de 65% da população totalmente vacinada.

Nos Países Baixos, ainda que parcial, o confinamento vai tornar os eventos desportivos à porta fechada e os bares vão fechar mais cedo.

O novo confinamento parcial entrou em vigor este sábado e vai durar três semanas.

Prevê o encerramento de restaurantes, supermercados às 19:00 e lojas de bens não essenciais às 17:00, assim como a proibição de público em grandes eventos desportivos. O teletrabalho é fortemente recomendado.

A medidas de distanciamento social vão regressar e o limite de quatro visitas em casa volta a ser recomendado.

O Governo anunciou ainda estar a estudar uma forma de limitar o acesso a espaços públicos de pessoas não vacinadas após o confinamento parcial terminar.

Alemanha prepara regresso ao teletrabalho

Na Alemanha, o agravamento do número de casos já levou a novas medidas, com um novo projeto-lei a prever a obrigatoriedade vacina ou teste negtivo diário nos locais de trabalho e o regresso ao teletrabalho

A reintrodução da norma do trabalho no domicílio surge na sequência do aumento "inquietante" dos números de novos casos diários e de mortes, desde meados de outubro, num país em que a taxa de vacinação atinge apenas 67%.

Todas as pessoas que se desloquem aos locais de trabalho serão "convidadas a provar que estão vacinadas ou a apresentar um teste negativo ao vírus", indica o documento.

O Governo alemão também está a ponderar limitar o acesso a certos eventos apenas a pessoas vacinadas ou que recuperaram da doença, segundo os media alemães.

O projeto de lei deverá ser apresentado no parlamento alemão para aprovação na quinta-feira.

Mais de 5 milhões de mortos no mundo

A covid-19 provocou mais de cinco milhões de mortes em todo o mundo, entre mais de 251,87 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

